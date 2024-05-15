Путин прилетел в Пекин с первым зарубежным визитом после переизбрания

Этот государственный визит, по словам помощника президента по международным делам Юрия Ушакова, имеет наивысший статус в градации зарубежных визитов и является ответом на подобный жест дружбы со стороны китайского лидера Си Цзиньпина в прошлом году.
Визит в Китай состоит из двух этапов. В первый день Путин посетит Пекин, где встретится с Си Цзиньпином. Переговоры пройдут как в узком, так и в расширенном составах, а также будет время для неформальных обсуждений в узком кругу. В составе делегации присутствуют пять вице-премьеров, руководители экономических, дипломатических и силовых ведомств, а также главы ведущих российских компаний.
В ходе переговоров планируется обсудить развитие торгово-экономических отношений, а также наиболее острые политические и региональные вопросы. Особое внимание будет уделено неформальным обсуждениям в узком кругу, где лидеры обсудят ситуацию в Украине.
Второй этап включает посещение города Харбин, где Путин примет участие в открытии экспо и форума по межрегиональному сотрудничеству, а также встретится со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета. Планируется также общение с журналистами кремлевского пула.