Путин прилетел в Пекин с первым зарубежным визитом после переизбрания

Визит в Китай состоит из двух этапов. В первый день Путин посетит Пекин, где встретится с Си Цзиньпином. Переговоры пройдут как в узком, так и в расширенном составах, а также будет время для неформальных обсуждений в узком кругу. В составе делегации присутствуют пять вице-премьеров, руководители экономических, дипломатических и силовых ведомств, а также главы ведущих российских компаний.