Трамп хочет, чтобы его дебаты с Байденом шли два часа

НЬЮ-ЙОРК, 16 мая. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп настаивает на том, что его предстоящие дебаты с нынешним американским лидером Джо Байденом должны длиться два часа.
«Я думаю, мы должны это делать два часа», — сказал он в среду в интервью радиоведущему Хью Хьюитту. При этом Трамп подчеркнул, что во время дебатов политики должны будут стоять.
Ранее Байден и Трамп выразили согласие на проведение теледебатов 27 июня на площадке телеканала CNN.
Байден и Трамп уже гарантировали себе по итогам праймериз (первичных выборов) и кокусов (собраний партийного актива) у республиканцев и демократов выдвижение кандидатами в президенты на выборах, которые пройдут 5 ноября. Кандидатура Трампа должна быть утверждена на общенациональном съезде Республиканской партии США, который состоится