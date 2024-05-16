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Трамп хочет, чтобы его дебаты с Байденом шли два часа

При этом бывший президент США подчеркнул, что во время дебатов политики должны будут стоять.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 16 мая. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп настаивает на том, что его предстоящие дебаты с нынешним американским лидером Джо Байденом должны длиться два часа.

«Я думаю, мы должны это делать два часа», — сказал он в среду в интервью радиоведущему Хью Хьюитту. При этом Трамп подчеркнул, что во время дебатов политики должны будут стоять.

Ранее Байден и Трамп выразили согласие на проведение теледебатов 27 июня на площадке телеканала CNN.

Байден и Трамп уже гарантировали себе по итогам праймериз (первичных выборов) и кокусов (собраний партийного актива) у республиканцев и демократов выдвижение кандидатами в президенты на выборах, которые пройдут 5 ноября. Кандидатура Трампа должна быть утверждена на общенациональном съезде Республиканской партии США, который состоится 15—18 июля в Милуоки (штат Висконсин). Кандидатуру Байдена демократы, как ожидается, утвердят на своем съезде в Чикаго (штат Иллинойс) 19—22 августа. Байден баллотируется на второй срок на посту президента США.