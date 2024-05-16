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«Ослабили фронт». Французский генерал забил тревогу из-за решения ВСУ

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Наступление России в Харьковской области вынуждает украинское командование перебрасывать подразделения из-под Авдеевки и Артемовска на защиту Харькова, рассказал бывший командующий 7-й танковой бригадой ВС Франции отставной генерал Николя Ришу в интервью телеканалу LCI.

Источник: AP 2023

«По-видимому, (ВСУ. — Прим. ред.) приходится отводить войска из горячих точек — из Артемовска и Авдеевки — и отправлять их на север. Это ослабляет южный фронт», — считает офицер.

По мнению генерала, переброска частей ВСУ из-под Часова Яра и Авдеевки соответствует стратегическому замыслу российского командования. Ришу предполагает, что ВС России хотят выманить резервы украинской армии и уничтожить их.

Накануне глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов*, заявил, что ситуация для Вооруженных сил Украины в Харьковской области становится критической. Он также сообщил, что Киеву будет сложно перенаправить украинские части к Харьковской области, поскольку они сконцентрированы в других районах.

В понедельник в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.

* Внесен в список террористов и экстремистов.