Борис Гладких: Порядка в регионе станет больше

— Кадровое решение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о назначении Демешина Дмитрия Викторовича исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края обеспечит укрепление вертикали власти в регионе, повышение уровня профессионализма представителей власти в регионе и дальнейшее развитие в ключе задач поставленных президентом Российской Федерации. Предыдущий опыт работы Дмитрия Викторовича, говорит о многом — государственный подход и глубокое знание процессов во всех сферах на территории Дальнего Востока, в том числе и Хабаровского края. Он знаком с территорией Хабаровского края, выезжал на территории муниципальных образований края, знает сильные и слабые стороны работы исполнительной власти. С приходом Дмитрия Викторовича очевиден рост ожиданий жителей Хабаровского края в части перспектив и дальнейшего развития края. Порядка в регионе станет больше, а это один из основных запросов жителей края, — высказался депутат.