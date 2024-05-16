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Политологи объяснили, почему замгенпрокурора РФ стал Хабаровским губернатором

Заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края вместо ставшего министром спорта Михаила Дегтярева из-за обстановки в регионе, вызывающей опасения со стороны федеральных властей. Такое мнение выразил политолог Александр Кынев.

Источник: РИА "Новости"

Дмитрий Демешин был назначен врио губернатора из-за сложной ситуации в регионе.

Заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края вместо ставшего министром спорта Михаила Дегтярева из-за обстановки в регионе, вызывающей опасения со стороны федеральных властей. Такое мнение выразил политолог Александр Кынев.

«Это человек [Дмитрий Демешин] совсем со стороны, что, видимо, говорит о том, что обстановка в крае вызывает большие опасения у федерального центра», — заявил Кынев газете «Ведомости». Эксперт Виталий Иванов, считает, что Дегтяреву «некого было оставлять вместо себя».

Помимо него, замминистра промышленности и торговли Александр Беспрозванных стал врио главы Калининградской области. Первые заместители губернаторов стали новыми руководителями в трех регионах: Кемеровскую область возглавил Илья Середюк, Курскую область — Алексей Смирнов, а Тульскую область — Дмитрий Миляев.

Серию указов о назначении подписал президент России Владимир Путин. Четверо из пяти назначенных врио губернатора учились в «школе губернаторов» — по программе развития управленческого резерва в Высшей школе государственного управления Президентской академии (РАНХиГС), курируемой Кремлем, передает RT.