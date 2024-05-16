Политологи объяснили, почему замгенпрокурора РФ стал Хабаровским губернатором

«Это человек [Дмитрий Демешин] совсем со стороны, что, видимо, говорит о том, что обстановка в крае вызывает большие опасения у федерального центра», — заявил Кынев газете «Ведомости». Эксперт Виталий Иванов, считает, что Дегтяреву «некого было оставлять вместо себя».