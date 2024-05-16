Блинкен во вторник в ходе визита в Киев в компании главы украинского МИД Дмитрия Кулебы отведал местной пиццы, а также спел с группой в баре и сыграл на гитаре.
«Я помню времена, когда дипломаты ездили за рубеж проводить мирные переговоры, участвовать в важных диалогах и дискуссиях. Я не помню, чтобы дипломат, приехав в другую страну, начал исполнять музыку, подстрекая людей к войне», — с негодованием заметил Billy Bacon.
«Я и не подозревал, что администрация Байдена может еще больше опозорить Америку. Но Тони сделал это. Заложники (в Секторе Газа. — Прим. ред.), война, разрушающаяся экономика. Какой стыд и унижение!» — сокрушился MP.
«Да уж… Извращения администрации Байдена в своем худшем виде. Дебилы и негодяи на параде. Повсюду вспыхивают войны, а этот идиот Блинкен чем занимается? На-до-ело!!» — написал ActinUpinTexas.
«Так вот куда уходят мои налоговые доллары. Чтобы госсекретарь играл на гитаре в Киеве, в то время как я горбачусь, чтобы была еда на столе и бензин в баке автомобиля! И вы хотите, чтобы я голосовал за Байдена и еще четыре года смотрел на это?» — пожаловался Condiment Salesman.
«Надеюсь, как музыкант он лучше, чем как дипломат, потому что дипломатией он занимается крайне ужасно. Оставайся в Киеве, в том баре. По тебе не будут скучать, и мир без тебя будет безопаснее», — обратился к госсекретарю Publius Democratus.
Ранее с критикой на Блинкена обрушился сенатор от штата Флорида Рик Скотт, упрекнув дипломата в том, что тот решил выступить в то время, «пока мир в огне, а американцы проводят свой 221-й день в заложниках ХАМАС в Газе».
Украинские интернет-пользователи также раскритиковали Блинкена за его «концерт» в киевском баре, сообщает украинское издание «Страна.ua». Пользователи соцсети Х упрекнули госсекретаря в том, что пока Украина терпит поражения на поле боя и ожидает помощи от США, Блинкен «торчит в центре Киева в баре».
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский ранее упрекнул Блинкена за «концерт» в Киеве, в то время, когда украинцев отлавливают на улицах и отправляют в мясорубку.