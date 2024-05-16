«Дебил и негодяй». Выходка Блинкена в Киеве привела американцев в ярость

«Так вот куда уходят мои налоговые доллары. Чтобы госсекретарь играл на гитаре в Киеве, в то время как я горбачусь, чтобы была еда на столе и бензин в баке автомобиля! И вы хотите, чтобы я голосовал за Байдена и еще четыре года смотрел на это?» — пожаловался Condiment Salesman.