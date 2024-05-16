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Новый врио главы Хабаровского края Демешин провёл встречу с Дегтярёвым

Стороны обсудили ситуацию в регионе и дальнейшие перспективы его развития.

Источник: Соцсети

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин провёл рабочую встречу с экс-главой региона, министром спорта РФ Михаилом Дегтёрвым. Об этом врио сообщил в своём Telegram-канале.

Как отметил Демешин, на встрече поднимались вопросы, связанные с регионом и его дальнейшим развитием.

«Сошлись в том, что этот уникальный и самобытный регион имеет огромный потенциал, а имеющиеся проблемы края — лишь перечень первостепенных вопросов, к решению которых мы приступим в ближайшее время», — написал врио главы края.

Напомним, на должность временного губернатора Дмитрий Демешин был назначен 15 мая Указом Президента РФ Владимира Путина. «АиФ-Дальинформ» публиковал биографию нового главы региона, который до вчерашнего назначения работал заместителем генерального прокурора России, а также собрал мнения политиков и экспертов по поводу кадровых изменений.