Новый врио главы Хабаровского края Демешин провёл встречу с Дегтярёвым

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин провёл рабочую встречу с экс-главой региона, министром спорта РФ Михаилом Дегтёрвым. Об этом врио сообщил в своём Telegram-канале.
Как отметил Демешин, на встрече поднимались вопросы, связанные с регионом и его дальнейшим развитием.
«Сошлись в том, что этот уникальный и самобытный регион имеет огромный потенциал, а имеющиеся проблемы края — лишь перечень первостепенных вопросов, к решению которых мы приступим в ближайшее время», — написал врио главы края.
Напомним, на должность временного губернатора Дмитрий Демешин был назначен 15 мая Указом Президента РФ Владимира Путина. «АиФ-Дальинформ» публиковал биографию нового главы региона, который до вчерашнего назначения работал заместителем генерального прокурора России, а также собрал мнения политиков и экспертов по поводу кадровых изменений.