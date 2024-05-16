Нетаньяху заявил, что Израиль может одержать победу в Газе и без помощи США

Главе правительства был задан вопрос, сможет ли Израиль «выиграть эту битву без поддержки Америки». «Ответ — да», — сказал он. «Хотя мы ценим американскую поддержку, мы хотим американской поддержки. Мы должны победить. У нас нет выбора», — отметил Нетаньяху.