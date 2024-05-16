Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нетаньяху заявил, что Израиль может одержать победу в Газе и без помощи США

НЬЮ-ЙОРК, 16 мая. /ТАСС/. Израиль сможет одержать победу в конфликте против палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа даже без помощи Соединенных Штатов. Такое мнение выразил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу CNBC.

Источник: Reuters

Главе правительства был задан вопрос, сможет ли Израиль «выиграть эту битву без поддержки Америки». «Ответ — да», — сказал он. «Хотя мы ценим американскую поддержку, мы хотим американской поддержки. Мы должны победить. У нас нет выбора», — отметил Нетаньяху.

Как ранее сообщил портал Axios, израильский премьер на заседании военного кабинета 9 мая подчеркнул, что еврейское государство не является вассалом США. Это произошло после того, как американский президент Джо Байден заявил, что США остановят поставки оружия Израилю в случае проведения крупной военной операции в городе Рафах в секторе Газа.