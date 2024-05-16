Нетаньяху заявил, что Израиль может одержать победу в Газе и без помощи США

Главе правительства был задан вопрос, сможет ли Израиль «выиграть эту битву без поддержки Америки». «Ответ — да», — сказал он. «Хотя мы ценим американскую поддержку, мы хотим американской поддержки. Мы должны победить. У нас нет выбора», — отметил Нетаньяху.
Как ранее сообщил портал Axios, израильский премьер на заседании военного кабинета 9 мая подчеркнул, что еврейское государство не является вассалом США. Это произошло после того, как американский президент Джо Байден заявил, что США остановят поставки оружия Израилю в случае проведения крупной военной операции в городе Рафах в секторе Газа.