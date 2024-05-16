Боец из Осинского района погиб в зоне СВО

— Семен родился в селе Оса. Учился он в средней школе № 1, а после ее окончания стал студентом Иркутского авиационного техникума. После службы в армии наш земляк стал нашел место работы на авиазаводе Иркутска, судьба даже занесла его в органы внутренних дел, где он также успел потрудиться. Семен был добрым и трудолюбивым, он всегда был примерным сыном, мужем, братом и дядей, — рассказывает о бойце глава Осинского района.