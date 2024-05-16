Боец из Осинского района погиб в зоне СВО

Боец родом из Осинского района Иркутской области Семен Ангашанов погиб в зоне проведения специальной военной операции, об этом сообщил глава района Виктор Мантыков.
— Семен родился в селе Оса. Учился он в средней школе № 1, а после ее окончания стал студентом Иркутского авиационного техникума. После службы в армии наш земляк стал нашел место работы на авиазаводе Иркутска, судьба даже занесла его в органы внутренних дел, где он также успел потрудиться. Семен был добрым и трудолюбивым, он всегда был примерным сыном, мужем, братом и дядей, — рассказывает о бойце глава Осинского района.
В первой половине 2000-х годов Семен участвовал в боевых действиях на Северном-Кавказе, за что его наградили знаком за добросовестную службу. С 2010 года сибиряк занимался бизнесом, а в ряды бойцов на СВО попал в декабре 2023 года. Семен погиб при исполнении воинского долга в этом году 25 апреля.