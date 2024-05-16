Девять иркутских чиновников попали в общероссийский черный список коррупционеров

Например, начальник отдела режима и надзора Ангарской воспитательной колонии ГУФСИН Максим Вольф, который не смог отчитаться о доходах и имуществе. Напомним, он еще был осужден по делу о пытках в СИЗО-1, но потом оправдан новосибирским апелляционным судом общей юрисдикции.