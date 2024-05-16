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Девять иркутских чиновников попали в общероссийский черный список коррупционеров

На Федеральном портале кадровой службы и управленческих кадров опубликован обновленный список чиновников, уволенных с госслужбы в связи с утратой доверия, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: Reuters

По итогам прошлого года в этот «перечень российских коррупционеров» вошли девять экс-госслужащих из Иркутской области. Примечательно то, что они работали в разных ветвях власти — были чиновниками муниципальных образований, сотрудниками дорожной полиции и ФСИН.

Например, начальник отдела режима и надзора Ангарской воспитательной колонии ГУФСИН Максим Вольф, который не смог отчитаться о доходах и имуществе. Напомним, он еще был осужден по делу о пытках в СИЗО-1, но потом оправдан новосибирским апелляционным судом общей юрисдикции.

Кроме того, в «реестр взяточников» включены сразу трое дорожных инспекторов —Анатолий Просекин, Вадим Шалев и Никита Белоусов, которые брали взятки за то, чтобы пропустить машины на регистрацию без очереди, и начальник регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД ОМВД России по Шелеховскому району Игорь Гайдуков.

Что же касается чиновников, то черный список российских госслужащих попали теперь уже бывшие завотделом образования Казачинско-Ленского района Александр Иванов, главный инспектор отдела службы гостехнадзора по Иркутску и району Виктор Спирин, главный специалист по связям с общественностью комитета по социальной политики администрации Иркутского района Светлана Пургина, начальник отдела правового и информационного обеспечения областной службы ветеринарии Владимир Бонько.

К слову, в Иркутской области чиновники разного уровня периодически становятся фигурантами дел о коррупции. Так, например, в ноябре 2023 года на пять лет в колонию строгого режима судом был отправлен экс-глава Тайтурского городского поселения Усольского района Степан Буяков.