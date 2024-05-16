«Это победа». Разведчица рассказала о неожиданном «подарке» России от США

Госдепартамент США ранее объявил о планах Вашингтона начать диалог с властями Нигера о выводе контингента из этой страны. Сообщалось, что это стало результатом продолжавшихся с 2023 года дискуссий между США и новыми властями страны о будущем сотрудничестве в сфере безопасности. Вскоре за этим Пентагон сообщил, что часть американского контингента будет выведена из Чада.