Власти Челябинска прокомментировали резонансные изменения в Генплан

Власти Челябинска прокомментировали все изменения в Генплан — напомним, решающие публичные слушания запланировано провести сегодня, 16 мая, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Комментируя основания для корректировки Генерального плана, который утвердили в 2021 году, чиновник отметили, что уточнены координаты границ города, «чтобы исключить все пересечения с границами других муниципальных образований и населенных пунктов». Это работа проведена совместно с Кадастровой палатой и Росреестром.
«Также в настоящий момент приняты решения и заключены договоры о КРТ (комплексном развитии территорий). В соответствии с Градостроительным кодексом, территории КРТ также требуется учитывать в рамках Генерального плана в соответствующих функциональных зонах», — объясняет начальник Управления по архитектурно-градостроительному проектированию Ольга Никитина.
Также в проекте внесения изменений «были учтены актуальные программы социальной, транспортной, инженерной инфраструктур местного значения, а также планы по реализации объектов регионального и федерального значения».
Никитина фиксирует внимание на том, что Генеральный план не является решением об изъятии и сносе, а определят категорию улиц в городе и ее примерную трассировку. «После утверждения Генерального плана утверждаются программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, где уже определяются точные сроки строительства или реконструкции улично-дорожной сети. После этого требуется разработка документации по планировке территории, чтобы уже четко предусмотреть границы улиц, а также определить объекты для изъятия, если это необходимо. Само изъятие уже осуществляется в рамках законодательства», — говорит чиновница.
Что касается изменения Шершневского и Каштакского боров, которые являются ООПТ регионального значения, то местные власти «не имеют никаких прав по изменению статуса данных объектов».
«На карте функционального зонирования Генерального плана, утвержденного в 2021 году, данные объекты отнесены к зоне лесов. Сейчас в рамках корректировки они никак не затрагиваются. В проекте внесения изменений в Генеральный план была учтена обновленная охранная зона Городского бора. На участках, которые не являются бором, но которые вошли в его охранную зону, назначены зона рекреации», — говорится Никитина.
Вопрос возник относительно одного абзаца и употребления в нем слова «экопарк». Правильное понимание этого термина подразумевает, конечно же, природный объект, целью создания которого является сохранение естественного местообитания ценных видов, биоразнообразия растений и животных и экологическое воспитание населения. Чиновница пообещала «внести уточнение в волнующий горожан абзац с целью устранения возможного неоднозначного трактования слова».
Комментируя претензии жителей поселка Первоозерный (Тракторозаводский район), требующих оставить в частном секторе зону ИЖС и не переводить в зону под строительство многоквартирных домов, Никитина сказала, что «вопросы изъятия частной собственности Генеральным планом не регулируются, данные решения принимаются строго в рамках требований земельного законодательства с целью изъятия земельных участков для муниципальных нужд; функциональное зонирование Генерального плана к таким случаям не относится».
Жители поселка Колхозный (Калининский район) направили свои замечания по зонам, которые были установлены на земельные участки вдоль улиц Чайковского и Братьев Кашириных, а также просьбу исключить многоквартирную высотную застройку в границах улиц Северо-Крымская, Бехтерева, Серафимовича, Стартовая.
«Территории фактической индивидуальной жилой застройки поселков будут переведены в Генеральном плане из зоны многоквартирных домов в зону индивидуальной жилой застройки. Замечания были приняты в работу. Администрация города запросила дополнительные обоснования по строительству на территории в границах улиц Северо-Крымская, Бехтерева, Серафимовича, Стартовая. В работу приняты замечания жителей о том, что на данной территории они просят размещать малоэтажную многоквартирную застройку, с учетом всей необходимой для нее инфраструктуры», — говорят власти.
Аналогичная история и с поселком Плановый в Ленинском районе. «На территории поселка такие изменения в Генеральный план были внесены и на территории земельных участков частного сектора установлена зона индивидуальной жилой застройки. В том числе на консультации в районе жителям сообщили, что их замечания к неутверждаемой части проекта корректировок Генерального плана приняты в работы. Все необходимые технические правки будут учтены и внесены», — говорится в комментарии.