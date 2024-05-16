Власти Челябинска прокомментировали резонансные изменения в Генплан

Никитина фиксирует внимание на том, что Генеральный план не является решением об изъятии и сносе, а определят категорию улиц в городе и ее примерную трассировку. «После утверждения Генерального плана утверждаются программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, где уже определяются точные сроки строительства или реконструкции улично-дорожной сети. После этого требуется разработка документации по планировке территории, чтобы уже четко предусмотреть границы улиц, а также определить объекты для изъятия, если это необходимо. Само изъятие уже осуществляется в рамках законодательства», — говорит чиновница.