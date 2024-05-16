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16 мая в Пермском крае простятся с тремя жителями Лысьвы, погибшими на СВО

Церемония прощания начнётся в 11:00.

Источник: Администрация Лысьвенского городского округа

Прощание с тремя жителями Лысьвы, погибшими в ходе проведения СВО, состоится в Пермском крае 16 мая.

Об этом сообщила администрация Лысьвенского округа на официальной странице в соцсети «Вконтакте».

«В зоне проведения СВО, в ходе ожесточённых боёв, погибли трое лысьвенцев Силин Алексей Александрович, Мужиков Владимир Юрьевич, Лопатин Константин Николаевич. Прощание состоится 16го мая (четверг) в 11:00 в Лысьвенском культурно-деловом центре (проспект Победы, 112)», — говорится в опубликованном сообщении властей.

Ранее сайт perm.aif.ru сообщал о гибели в СВО командира отделения Николая Гавшина из Верещагинского округа и военнослужащего Эдуарда Анфёрова из Ильинского округа.

Напомним, 5 мая жители Сылвы сообщили о пропаже венков и флагов с могил бойцов, погибших в ходе проведения спецоперации.