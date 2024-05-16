Путин и Си Цзиньпин начали переговоры

Российский лидер прибыл в Китай с двухдневным государственным визитом.
Сообщалось, что в ходе переговоров российский лидер намерен подробно обсудить с Си Цзиньпином весь комплекс двусторонних отношений и перспективы их развития, а также международные и региональные проблемы, в том числе ситуацию вокруг Украины, на Ближнем Востоке и в азиатском регионе.
Переговоры на высшем уровне продолжатся в расширенном формате с участием делегаций.
По их итогам стороны подпишут совместные документы. Также Путин и Си Цзиньпин планируют принять заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
Позже общение лидеров продолжится уже в неформальной обстановке. Ожидается, что Путин и Си Сзиньпин побеседуют один на один за чаем и прогуляются по парку рядом со дворцом. Затем во время неформального ужина пройдут переговоры в узком составе, к лидерам присоединятся некоторые члены делегаций.