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В Новосибирске могут вернуть прямые выборы мэра

НОВОСИБИРСК, 15 мая, ФедералПресс. В Новосибирске, как и во всей России, могут вернуть прямые выборы глав городов. Об этом «ФедералПресс» рассказал депутат Госдумы Ренат Сулейманов.

Источник: РИА "Новости"

«Я думаю, что этот вопрос очень скоро решится, потому что сегодня законопроект лежит в Государственной Думе, и введение просто отсрочили немного», — сказал Сулейманов.

Он отметил, что партия КПРФ продолжает выступать за прямые выборы в муниципалитетах и считает их народными, которые были введены еще в период СССР. Такие выборы помогают регулировать управление в отдаленных муниципалитетах. По мнению депутата, вопрос должен решится в ближайшее время. После того, как прямые выборы мэра вновь вернут везде, то к ним вернется и Новосибирск.

Напомним, ранее депутаты Новосибирска выбрали нового мэра Максима Кудрявцева, теперь он собирает новую команду.