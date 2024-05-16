В Новосибирске могут вернуть прямые выборы мэра

Он отметил, что партия КПРФ продолжает выступать за прямые выборы в муниципалитетах и считает их народными, которые были введены еще в период СССР. Такие выборы помогают регулировать управление в отдаленных муниципалитетах. По мнению депутата, вопрос должен решится в ближайшее время. После того, как прямые выборы мэра вновь вернут везде, то к ним вернется и Новосибирск.