Косачев сравнил протесты в Тбилиси с украинским «майданом»

«Главы МИД Литвы, Эстонии и Исландии (все из НАТО), принявшие в среду активное участие в акции против закона об иноагентах в Тбилиси — это очередная госдеповская виктория нуланд с ее печеньками на киевском майдане. Страны меняются, методы остаются теми же — полное презрение к суверенитету подопытных и бесцеремонное, на глазах у всего мира вмешательство в их внутренние дела», — написал он в Telegram-канале.