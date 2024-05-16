Косачев сравнил протесты в Тбилиси с украинским «майданом»

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский также обратил внимание на схожесть ситуаций с нынешними протестами в Тбилиси и «майданом» в Киеве — и на Украине, и в Грузии среди протестующих оказались представители Запада.
«Главы МИД Литвы, Эстонии и Исландии (все из НАТО), принявшие в среду активное участие в акции против закона об иноагентах в Тбилиси — это очередная госдеповская виктория нуланд с ее печеньками на киевском майдане. Страны меняются, методы остаются теми же — полное презрение к суверенитету подопытных и бесцеремонное, на глазах у всего мира вмешательство в их внутренние дела», — написал он в Telegram-канале.
По мнению вице-спикера, регулирование прозрачности иностранного влияния на законодательном уровне является необходимым требованием для любого государства, которое защищает народ от спонсируемых извне госпереворотов, а главы МИД Литвы, Эстонии и Исландии своим поступком «лишь добавили соли и перца этой теме».
В среду министры иностранных дел Литвы, Эстонии и Исландии пришли на проспект Руставели в Тбилиси на акцию против закона об иноагентах, обратились к демонстрантам и поддержали их.
Парламент Грузии 14 мая принял законопроект об иноагентах в третьем, окончательном чтении.
В апреле правящая партия «Грузинская мечта» повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах. В законопроекте «О прозрачности иностранного влияния» вместо термина «агент иностранного влияния» использован термин «организация, проводящая интересы иностранной силы», остальное содержание законопроекта остается прежним.
Законопроект предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20% доходов которых получено из-за границы. Согласно проекту, все, кто считается «организацией, проводящей интересы иностранных сил», должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнить декларацию. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов).
Оппоненты проекта называют его аналогом соответствующего российского закона, хотя закон о регистрации иностранных агентов много лет действует и в США. Противники нововведения утверждают, что фундаментальное отличие между американским и грузинским законом в том, что целью закона США является контроль над деятельностью их врагов, а закон Грузии якобы направлен против друзей страны. Власти Грузии утверждают, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели — ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.