Лукашенко находится с государственным визитом в Азербайджане

В пресс-службе уточнили, что Лукашенко в Баку проведет официальные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Встреча планируется в двух форматах: «один на один», а также в расширенном при участии членов делегаций. Ожидается, что во время встречи президенты двух стран рассмотрят актуальные вопросы двусторонних отношений с акцентов на расширении торгово-экономических связей в различных отраслях. Также будут рассмотрены вопросы, касающиеся развития кооперационного взаимодействия в сферах промышленности и сельского хозяйства.