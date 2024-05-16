Президент Беларуси Александр Лукашенко находится с государственным визитом в Азербайджане. Об этом сообщили в пресс-службе президента.
В сообщении сказано, что 15 мая 2024 года глава государства прибыл в Азербайджан с официальным визитом. Самолет приземлился в международном аэропорту Гейдар Алиев. У трапа президента встречали заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Беларуси Магеррам Алиев. Также называются члены белорусской делегации, среди которых вице-премьер Игорь Петришенко, министр иностранных дел Сергей Алейник, глава белорусской дипмиссии Андрей Равков.
В пресс-службе уточнили, что Лукашенко в Баку проведет официальные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Встреча планируется в двух форматах: «один на один», а также в расширенном при участии членов делегаций. Ожидается, что во время встречи президенты двух стран рассмотрят актуальные вопросы двусторонних отношений с акцентов на расширении торгово-экономических связей в различных отраслях. Также будут рассмотрены вопросы, касающиеся развития кооперационного взаимодействия в сферах промышленности и сельского хозяйства.
Сказано, что еще одной из тем переговоров станет сотрудничество Беларуси и Азербайджана на международных площадках, интеграционных объединениях.
«Главы государств обсудят ситуацию в регионе и в мире в целом. По итогам переговоров будет подписан пакет двусторонних документов», — сообщили в пресс-службе президента.
Кроме того, планируется, что в Баку Лукашенко и Алиев посетят азербайджанскую международную сельскохозяйственную выставку Caspian Agro, на которой ознакомятся с экспозициями двух стран, реализацией совместных проектов в сфере АПК.