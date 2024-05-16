Путин: Москва и Пекин наработали солидный багаж практического сотрудничества

«У нас сложилась хорошая, добрая традиция осуществления первых зарубежных визитов друг к другу, и это является наглядным подтверждением того значения, которое придается и у нас, и у вас, в Москве и в Пекине, курсу на последовательное развитие двусторонних отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия», — подчеркнул президент.