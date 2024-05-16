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Путин: Москва и Пекин наработали солидный багаж практического сотрудничества

МИНСК, 16 мая — Sputnik. Москва и Пекин наработали солидный багаж практического сотрудничества, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Китая Си Цзиньпином в узком составе.

Источник: Sputnik.by

«В Москве и Пекине наработан, действительно, солидный багаж практического сотрудничества», — сказал российский лидер.

При этом он напомнил, что по итогам прошлого года товарооборот двух стран вырос почти на четверть и достиг отметки в 227 миллиардов долларов.

Также, по словам Путина, Китай является главным партнером России в торгово-экономической сфере.

Россия в свою очередь по итогам 2023 года заняла четвертое место в списке стран — торговых партнеров Китая. Этому поспособствовал План развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года, который был утвержден по итогам визита Си Цзиньпина в российскую столицу в марте 2023-го.

Приоритетные направления

Глава российского государства назвал энергетику, промышленность и сельское хозяйство приоритетными направления сотрудничества с Китаем.

«Мы сейчас по дороге об этом уже начали говорить», — уточнил он. Отдельно президент отметил сотрудничество в сфере высоких технологий, инноваций, инфраструктурного строительства и транспорта. Помимо этого, расширяются гуманитарные контакты.

Мирные цели сотрудничества

Путин также заявил, что российско-китайские отношения не являются конъюнктурными и не направлены против кого-либо.

«Наше сотрудничество в мировых делах сегодня выступает одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене», — подчеркнул президент.

По словам российского лидера, Россия и Китай совместно отстаивают принципы справедливости и демократического миропорядка. Так, Москва и Пекин успешно взаимодействуют в ООН, БРИКС, ШОС, а также в Группе двадцати.

«Также настроены на дальнейшую гармонизацию интеграционных процессов на Евразийском пространстве, сопряжение потенциалов ЕврАзЭС и вашей инициативы “Один пояс — один путь”, — сказал Путин.

Помимо того, глава российского государства рассчитывает, что этот визит станет дополнительным импульсом для развития всего комплекса двустороннего сотрудничества.

Традиция первых зарубежных визитов

Путин напомнил, что в марте прошлого года Си Цзиньпин посетил Москву сразу после своего переизбрания.

«У нас сложилась хорошая, добрая традиция осуществления первых зарубежных визитов друг к другу, и это является наглядным подтверждением того значения, которое придается и у нас, и у вас, в Москве и в Пекине, курсу на последовательное развитие двусторонних отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия», — подчеркнул президент.

Российский лидер также отметил, что в этом году отмечается 75 лет с момента образования КНР и установления между странами дипломатических отношений.

Председатель КНР в свою очередь напомнил, что за эти годы он встречался с Путиным не меньше 40 раз.