Путин: Москва и Пекин наработали солидный багаж практического сотрудничества

«В Москве и Пекине наработан, действительно, солидный багаж практического сотрудничества», — сказал российский лидер.
При этом он напомнил, что по итогам прошлого года товарооборот двух стран вырос почти на четверть и достиг отметки в 227 миллиардов долларов.
Также, по словам Путина, Китай является главным партнером России в торгово-экономической сфере.
Россия в свою очередь по итогам 2023 года заняла четвертое место в списке стран — торговых партнеров Китая. Этому поспособствовал План развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года, который был утвержден по итогам визита Си Цзиньпина в российскую столицу в марте 2023-го.
Приоритетные направления
Глава российского государства назвал энергетику, промышленность и сельское хозяйство приоритетными направления сотрудничества с Китаем.
«Мы сейчас по дороге об этом уже начали говорить», — уточнил он. Отдельно президент отметил сотрудничество в сфере высоких технологий, инноваций, инфраструктурного строительства и транспорта. Помимо этого, расширяются гуманитарные контакты.
Мирные цели сотрудничества
Путин также заявил, что российско-китайские отношения не являются конъюнктурными и не направлены против кого-либо.
«Наше сотрудничество в мировых делах сегодня выступает одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене», — подчеркнул президент.
«Также настроены на дальнейшую гармонизацию интеграционных процессов на Евразийском пространстве, сопряжение потенциалов ЕврАзЭС и вашей инициативы “Один пояс — один путь”, — сказал Путин.
Помимо того, глава российского государства рассчитывает, что этот визит станет дополнительным импульсом для развития всего комплекса двустороннего сотрудничества.
Традиция первых зарубежных визитов
Путин напомнил, что в марте прошлого года Си Цзиньпин посетил Москву сразу после своего переизбрания.
«У нас сложилась хорошая, добрая традиция осуществления первых зарубежных визитов друг к другу, и это является наглядным подтверждением того значения, которое придается и у нас, и у вас, в Москве и в Пекине, курсу на последовательное развитие двусторонних отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия», — подчеркнул президент.
Российский лидер также отметил, что в этом году отмечается 75 лет с момента образования КНР и установления между странами дипломатических отношений.
Председатель КНР в свою очередь напомнил, что за эти годы он встречался с Путиным не меньше 40 раз.