Польский экс-судья Шмидт не исключает, что его могут лишить гражданства

Также Шмидт отметил, что дипломаты Польши еще с ним не встречались. Однако при этом бывший судья активно общается о политике с журналистами, поскольку него него это своеобразный гарант безопасности. По его мнению, ликвидировать публичного человека гораздо сложнее.