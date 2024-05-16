Польский экс-судья Шмидт не исключает, что его могут лишить гражданства

«Не исключено, что через какое то время меня могут и гражданства лишить», — сказал Шмидт в интервью изданию «СБ. Беларусь сегодня».
Он также ответил на вопрос, мог ли бы он заявить свою кандидатуру на должность главы Польши, чтобы изменить политику страны.
«Пока еще да», — сказал экс-судья, пояснив, что это возможно, так как он еще пока является польским гражданином.
«Если мне придумают еще какое-то уголовное дело по сфабрикованным документам, то с юридической точки зрения это будет невозможно», — добавил он.
Ради безопасности
Также Шмидт отметил, что дипломаты Польши еще с ним не встречались. Однако при этом бывший судья активно общается о политике с журналистами, поскольку него него это своеобразный гарант безопасности. По его мнению, ликвидировать публичного человека гораздо сложнее.
«Если президент (Беларуси — Sputnik) сказал, что я в безопасности, то так оно и есть. Как оказалось, я могу навредить многим в польском правительстве и не только».
Также экс-судья признался, что опасается действий польских, американских, британских и украинских спецслужб. По словам Шмидта, от них исходит большая опасность.
Шмидт отметил, что говорит о том, что польский, русский, белорусский и украинский народы могут жить в мире и согласии.
«Но, оказывается, эти простые, очевидные слова стали причиной реальной угрозы для человека, который об этом говорит».
Экс-судья признался, что решил уехать из страны, когда начал получать от друзей информацию, что спецслужбы фабрикуют против него документы.
«Это уже был последний момент, последний шанс уехать из Польши. Пока меня еще не внесли в список невыездных лиц, которым нельзя выезжать из страны», — добавил экс-судья.
Шмидт в Беларуси
Ранее Шмидт провел в Беларуси пресс-конференцию и заявил, что отказывается от статуса судьи, просит у белорусских властей политического убежища и опасается преследований со стороны польских спецслужб.
После этого в Варшаве на него было возбуждено уголовное дело по подозрению в шпионаже. Польский суд также снял со Шмидта иммунитет.
Польские СМИ со ссылкой на прокуратуру сообщили, что основой расследования являются статьи Уголовного кодекса, имеющих квалификацию «шпионаж в пользу иностранного государства». Дело возбуждено по ст. 130 — «участие в деятельности иностранной разведки». Ее санкции предусматривают лишение свободы на срок от восьми лет или пожизненное заключение.
Шмидт также заявлял, что обратился к президенту Беларуси Александру Лукашенко с прошением о предоставлении защиты и политического убежища. Лукашенко сообщил, что в обязательном порядке рассмотрит прошение Шмидта о защите.
С момента пребывания в Беларуси Шмидт дал ряд интервью белорусским и российским государственным СМИ. Он заявил, что считает невозможным возвращение в Польшу по соображениям безопасности.