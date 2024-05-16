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Главой представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане назначена Рехина Мария Кастижио

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Рехина Мария Кастижио стала главой представительства Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в Узбекистане, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

На этом посту она сменила Мунира Мамедзаде, который возглавлял представительство организации с августа 2020 года. До назначения она руководила представительствами ЮНИСЕФ в Хорватии и в Парагвае.

Кастижио изучала экономику и международные отношения в Университете Западного Вашингтона и получила степень магистра в области государственного управления и международных отношений в Университете Нотр-Дам в Индиане. Свободно говорит на испанском, английском и французском языках.

До начала своей работы в ЮНИСЕФ в 2016 году Кастижио работала директором ЮНЭЙДС в Боливии, Эквадоре и Перу, руководителем отдела партнерства с частным сектором ЮНЭЙДС в Швейцарии и ответственным лицом по экономическим и социальным вопросам в Исполнительном аппарате Генерального секретаря ООН Кофи Аннана в США.

ООН