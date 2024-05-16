Досрочные выборы губернатора Хабаровского края пройдут 8 сентября

Нового губернатора Хабаровского края жители выберут в единый день голосования 8 сентября 2024 года. Об этом сообщили в региональном избиркоме.
Помимо того, пройдут выборы депутатов Законодательной Думы Хабаровского края восьмого созыва и более 30 избирательных кампаний в органы местного самоуправления.
Напомним, что Михаил Дегтярев, возглавлявший регион ранее, стал министром спорта РФ. Врио губернатора накануне назначили Дмитрия Демешина, который занимал должность заместителя генерального прокурора России.
«Выражаю благодарность главе государства Владимиру Владимировичу Путину за оказанное доверие», — написал Дмитрий Демешин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что предстоит большая работа, и он приложит все усилия, чтобы выполнить поставленные задачи.
Врио встретился с теперь уже бывшим губернатором Хабаровского края и обсудил с ним перспективы дальнейшего развития региона.