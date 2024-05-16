В Южном военном округе поменялся командующий

До нынешнего назначения генерал Анашкин командовал 8-й гвардейской общевойсковой армией, штаб-квартира которой находится в Новочеркасске. Воины этого соединения активно участвуют в СВО.
Предыдущий командующий, генерал-полковник Сергей Кузовлев, возглавил воссозданный недавно Московский военный округ.
Геннадий Анашкин родился в 1968 году в Куйбышеве, окончил знаменитое Рязанское командное училище ВДВ, затем — Общевойсковую академию ВС РФ и Военную академию генштаба.
Он хорошо знаком со спецификой ЮВО — в 2008 году Геннадий Анашкин командовал десантно-штурмовым полком во время боевых действий с Грузией и бригадой ВДВ в составе миротворческих сил в Нагорном Карабахе.