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Илан Шор: «Санду делает все возможное, чтобы подготовить почву для аннексии»

Лидер политического блока «Победа» Илан Шор раскритиковал интервью румынского премьер-министра Марчела Чолаку.

Источник: Комсомольская правда

Лидер политического блока «Победа» Илан Шор раскритиковал интервью румынского премьер-министра Марчела Чолаку, в котором он утверждает, что в Молдове «нет молдавского языка и молдаван, есть только румынский язык и румыны».

Лидер оппозиции заявил, что ничего другого ожидать нельзя, когда даже правительство Молдовы отказалось от собственной идентичности.

«Майя Санду делает все возможное, чтобы подготовить почву для аннексии: насаждает румынский язык, наполнила страну румынскими “экспертами”, встречает иностранных военных хлебом-солью. Конечно, Чолаку считает, что она — “единственное демократическое решение для Молдовы”. Только его “демократия” означает наш полный отказ от независимости и суверенитета в пользу Румынии», — сказал Илан Шор.

Он считает, что главная угроза для Молдовы исходит «не из-за рубежа, а от предателей внутри страны».

«До продажных политиканов должно уже дойти, что Молдова принадлежит ее народу, а не тем, кто мечтает стать частью Румынии», — заключил Шор.