«Майя Санду делает все возможное, чтобы подготовить почву для аннексии: насаждает румынский язык, наполнила страну румынскими “экспертами”, встречает иностранных военных хлебом-солью. Конечно, Чолаку считает, что она — “единственное демократическое решение для Молдовы”. Только его “демократия” означает наш полный отказ от независимости и суверенитета в пользу Румынии», — сказал Илан Шор.