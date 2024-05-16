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Илан Шор: «Теперь на Западе будут решать, имеешь ты право быть молдаванином или нет»

Лидер политического блока «Победа» Илан Шор заявил о неприемлемости принятия парламентом антинародных поправок правящей партии PAS.

Источник: Комсомольская правда

Лидер политического блока «Победа» Илан Шор заявил о неприемлемости принятия парламентом антинародных поправок правящей партии PAS, позволяющих лишать гражданства и привлекать к уголовной ответственности граждан, подпавших под международные санкции.

«Невероятно, но факт: теперь на Западе будут решать, имеешь ты право быть молдаванином или нет. Сомнений в пасовском единодушии нет — своим умом они давно не пользуются», — сказал Илан Шор.

Политик утверждает, что это не просто удар по суверенитету, а открытое предательство народа: «Видимо, пасовцы считают, что молдаване недостаточно хороши для своей страны».

Шор возмущен действиями режима, который подчиняется приказам Брюсселя и Вашингтона. Он убежден, что это может привести к потере национальной идентичности и разрушению культурных традиций Молдовы.

«Так дело не пойдет. Никакие международные санкции не дают PAS права лишать нас нашей идентичности и гражданства!» — заявил Шор.