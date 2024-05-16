В Пекине завершились российско-китайские переговоры

Сначала главы государств пообщались в узком составе, затем встреча продолжилась с участием делегаций.
В общей сложности переговоры продолжались около двух с половиной часов.
На встрече Путин поблагодарил Си Цзиньпина за приглашение. Россию и Китай, по его словам, объединяет общность задач национального развития и обеспечение совместного процветания на принципах взаимного уважения, добрососедства и обоюдной выгоды.
«К визиту подготовлен целый ряд новых документов, в частности, совместное заявление глав государств, охватывающее основные аспекты нашего сотрудничества, пакет межведомственных и корпоративных договоренностей. Все эти документы предусматривают конкретные шаги, направленные на дальнейшее углубление двусторонней практической кооперации», — сказал российский лидер.
Си Цзиньпин заверил своего коллегу, что и дальше готов выстраивать двусторонние отношения, вырабатывать новые планы взаимодействия по всем направлениям.
«Господин президент, это ваш первый зарубежный визит с начала нового президентского срока, что является убедительным свидетельством того внимания, которое вы лично и правительство России уделяют китайско-российским отношениям, мы это высоко ценим», — отметил председатель КНР.
Для Китая, добавил он, это продолжение доброй традиции контактов. Си Цзиньпин напомнил, что после своего переизбрания также выбрал Россию как страну первого зарубежного визита.
Председатель КНР подчеркнул, что две страны, будучи постоянными членами Совбеза ООН, углубляют стратегическое взаимодействие, расширяют взаимовыгодное сотрудничество и сделали выбор в пользу формирования многополярного мира и экономической глобализации.