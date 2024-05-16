Токаев принял секретарей Совбеза стран Центральной Азии

«На наш взгляд, одной из стратегических задач на современном этапе является активное вовлечение Афганистана в региональные связи. И здесь многое зависит от скоординированной позиции наших стран. Считаем актуальным создание в нашей стране Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана».