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Казахстан и Китай договорились об оказании правовой помощи

АСТАНА, 16 мая — Sputnik. Казахстан и Китай будут оказывать правовую помощь по гражданским и уголовным делам.

Источник: Sputnik.kz

Сенат ратифицировал соответствующий договор между двумя странами.

С принятием закона между Казахстаном и Поднебесной оптимизируют решение вопросов оказания правовой помощи и защиты законных интересов граждан и юридических лиц двух стран, а также сократятся сроки их рассмотрения.

«Китайская Народная Республика является нашим стратегическим партнером. За годы независимости между двумя странами заключено более 250 международных договоров в различных сферах».

сообщил сенатор Наурызбай Байкадамов.

Новый закон не требует средств из госбюджета и не влечет негативных экономических, социальных, правовых, экологических последствий для Казахстана, заверил депутат.

Протокол между сторонами был подписан министрами иностранных дел Казахстана и Китая в мае 2023 года в Сиане, в ходе визита президента Касым-Жомарта Токаева в Китайскую Народную Республику.