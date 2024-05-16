Казахстан и Китай договорились об оказании правовой помощи

Сенат ратифицировал соответствующий договор между двумя странами.
С принятием закона между Казахстаном и Поднебесной оптимизируют решение вопросов оказания правовой помощи и защиты законных интересов граждан и юридических лиц двух стран, а также сократятся сроки их рассмотрения.
«Китайская Народная Республика является нашим стратегическим партнером. За годы независимости между двумя странами заключено более 250 международных договоров в различных сферах».
Новый закон не требует средств из госбюджета и не влечет негативных экономических, социальных, правовых, экологических последствий для Казахстана, заверил депутат.
Протокол между сторонами был подписан министрами иностранных дел Казахстана и Китая в мае 2023 года в Сиане, в ходе визита президента Касым-Жомарта Токаева в Китайскую Народную Республику.