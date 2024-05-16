Шор получил российский паспорт

«Я его получил. Я подавал документы, я получил. Поэтому сегодня я являюсь в том числе гражданином Российской Федерации», — сказал он в видео, опубликованном в Telegram-канале RT.
Шор — супруг известной российской певицы Жасмин. В июне 2017 года его приговорили к семи с половиной годам тюрьмы за участие в банковских махинациях. Речь идет о выводе за пределы Молдавии почти миллиарда долларов. Дело началось в 2014 году, в нем фигурировали три банка: Banca de Economii, в котором Шор занимал должность председателя админсовета, Banca Sociala и Unibank.
Приговором суда Шору запретили покидать страну. Но в феврале 2019 года он стал депутатом парламента от партии «Шор», а в июне все же уехал, после чего его лишили депутатского мандата. Прокуратура завела против политика три уголовных дела и объявила его в международный розыск. В 2021 году на досрочных парламентских выборах Шор снова стал депутатом, хотя в Молдавию так и не вернулся.
В апреле 2023 года Апелляционный суд приговорил его к 15 годам лишения свободы, опять-таки по делу о выводе из страны миллиарда долларов. Сам политик назвал приговор беззаконным и беспредельным и заявил, что не собирается подчиняться суду. После этого его снова лишили депутатского мандата.
В июне 2023-го власти Молдавии объявили партию «Шор» вне закона, тем не менее ее сторонники продолжают проводить массовые антиправительственные акции, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду.
В конце апреля в Москве прошел съезд, на котором молдавские политики и общественники, поддерживающие вступление Молдавии в ЕАЭС, объявили о создании блока «Победа». В него вошли партии «Шор», «Шанс», «Виктория», «Возрождение», «Сила альтернативы и соглашения Молдовы». Илан Шор стал председателем исполнительного комитета нового блока.