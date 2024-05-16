Шор получил российский паспорт

Приговором суда Шору запретили покидать страну. Но в феврале 2019 года он стал депутатом парламента от партии «Шор», а в июне все же уехал, после чего его лишили депутатского мандата. Прокуратура завела против политика три уголовных дела и объявила его в международный розыск. В 2021 году на досрочных парламентских выборах Шор снова стал депутатом, хотя в Молдавию так и не вернулся.