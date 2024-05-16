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Делегация Свердловской области во главе с губернатором уехала в Китай

В Харбине они представят наработки в сферах АПК и промышленности.

Источник: Департамент информационной политики Свердловской области

Делегация из Свердловской области во главе с губернатором Евгением Куйвашевым отправилась в Китай. Об этом сообщает департамент информполитики.

Сейчас уральцы уральцы работают в Харбине. Там в ближайшие дни пройдёт восьмое Российско-Китайское ЭКСПО, участником церемонии открытия станет президент России Владимир Путин.

Свердловчане примут в этой выставке активное участие. В частности, они представят там наработки в сферах АПК и промышленности. Кроме того, они встретятся с иностранными партнёрами.

Напомним, ЭКСПО пройдёт в Харбине 17—21 мая. Там свою продукцию покажут 14 свердловских компаний.