Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин назвал символичным свой визит в Китай после переизбрания

ПЕКИН, 16 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал символичным тот факт, что первый зарубежный визит после переизбрания на новый срок он совершил именно в Китай.

11

«Высокий уровень и особый характер российско-китайских отношений ярко подтверждается и тем, что председатель [КНР] Си Цзиньпин посетил Россию с государственным визитом вскоре после переизбрания его на пост главы КНР в марте прошлого года. И логично, что свой первый после официального вступления в должность президента России зарубежный визит я совершил именно в Китай», — сказал Путин журналистам по итогам российско-китайских переговоров.

Конечно, здесь есть определенный символизм, но не только.

Владимир Путин
президент РФ

Президент РФ обратил внимание, что эти мероприятия наполнены конкретным содержанием, очень полезны, так как помогают представителям двух стран сверить часы и двигаться вперед.

Путин Владимир