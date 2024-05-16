Путин назвал символичным свой визит в Китай после переизбрания

«Высокий уровень и особый характер российско-китайских отношений ярко подтверждается и тем, что председатель [КНР] Си Цзиньпин посетил Россию с государственным визитом вскоре после переизбрания его на пост главы КНР в марте прошлого года. И логично, что свой первый после официального вступления в должность президента России зарубежный визит я совершил именно в Китай», — сказал Путин журналистам по итогам российско-китайских переговоров.