Си Цзиньпин перечислил мировые угрозы

«В сегодняшнем мире все еще свирепствует менталитет холодной войны. Односторонняя гегемония, блоковая конфронтация и политика силы напрямую угрожают всему миру и безопасности всех стран», — сказал он.
Си Цзиньпин призвал к «безотлагательному урегулированию палестино-израильского конфликта», а также решению палестинского вопроса на основе двух государственной формулы. Он также отметил, что Китай и Россия «воспринимают политическое урегулирование как правильный путь решения украинского кризиса».
«Позиция Китая по этому вопросу последовательна и ясна, а именно, соблюдение норм и принципов Устава ООН, уважение государственного суверенитета и территориальной целостности всех стран и их рациональной озабоченности о безопасности», — сказал председатель КНР. Он заявил о необходимости формирования «новой, сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры безопасности». «Китайская сторона надеется на скорейшее восстановление мира и стабильности на европейском континенте и готова продолжать свою конструктивную роль», — заключил Си Цзиньпин.