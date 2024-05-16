Си Цзиньпин перечислил мировые угрозы

«Позиция Китая по этому вопросу последовательна и ясна, а именно, соблюдение норм и принципов Устава ООН, уважение государственного суверенитета и территориальной целостности всех стран и их рациональной озабоченности о безопасности», — сказал председатель КНР. Он заявил о необходимости формирования «новой, сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры безопасности». «Китайская сторона надеется на скорейшее восстановление мира и стабильности на европейском континенте и готова продолжать свою конструктивную роль», — заключил Си Цзиньпин.