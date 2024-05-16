Казахстан разработал стратегию развития Центральная Азия — 2040

«В первую очередь, речь идет о борьбе с международным экстремизмом и терроризмом, наркотрафиком, торговлей оружием. В этой связи в фокусе нашего общего внимания должен находиться Афганистан. В данной стране происходят сложные разнонаправленные процессы. Надо признать, в этой стране налицо определенные признаки стабилизации, оживления экономической ситуации. С другой стороны, остаются высокие риски, связанные с активностью международных террористических организаций, о чем свидетельствует кровопролитный теракт в Подмосковье. На наш взгляд, одной из стратегических задач на современном этапе является активное вовлечение Афганистана в региональные связи. И здесь многое зависит от скоординированной позиции наших стран. Считаем актуальным создание в нашей стране Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана», — сказал Касым-Жомарт Токаев.