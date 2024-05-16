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Андрей Травников назвал разработки новосибирских ученых залогом технологического развития России

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие в работе общего собрания Сибирского отделения Российской академии наук, посвященного 300-летию Российской академии наук.

Источник: Пресс-служба правительства Новосибирской области

«Если недавно мы говорили о необходимости создания новой системы управления научно-технологическим развитием, то сегодня усилиями нашего президента, правительства России, Российской академии наук этот процесс уже реализуется», — отметил глава региона.

По его словам, регионы России увидели свое место в науке и активно включились в развитие научного, инновационного и образовательного потенциала. Андрей Травников уверен, что наука концентрируется не только в академических институтах. Она присутствует в университетах, госкорпорациях, в частных крупных и малых компаниях, в региональных институтах.

Наука занимает особое место в экономике Новосибирской области. Научные исследования и разработки ведут более ста организаций, в научно-образовательной деятельности задействовано более 21 тысячи специалистов и более ста тысяч студентов. В регионе реализуются амбициозные проекты. В их числе — Центр коллективного пользования «СКИФ». Около 90 процентов оборудования для ЦКП — новосибирского производства. В области также идет создание суперкомпьютерного центра «Лаврентьев». Также поддержана инициатива ученых СО РАН создать центр биологического и химического катализа «Биокаттех».

Новосибирская область входит в пятерку регионов страны по рейтингу научно-технологического развития. В 2024 году вдвое увеличилось финансирование научных исследований из регионального бюджета.

Андрей Травников подчеркнул, что одна из важнейших задач — укрепление обороноспособности страны. В связи с этим на первый план вышли разработка и производство самых современных видов вооружения и средств защиты. Новосибирская область вносит свой вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса страны.