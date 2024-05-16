Андрей Травников назвал разработки новосибирских ученых залогом технологического развития России

Наука занимает особое место в экономике Новосибирской области. Научные исследования и разработки ведут более ста организаций, в научно-образовательной деятельности задействовано более 21 тысячи специалистов и более ста тысяч студентов. В регионе реализуются амбициозные проекты. В их числе — Центр коллективного пользования «СКИФ». Около 90 процентов оборудования для ЦКП — новосибирского производства. В области также идет создание суперкомпьютерного центра «Лаврентьев». Также поддержана инициатива ученых СО РАН создать центр биологического и химического катализа «Биокаттех».