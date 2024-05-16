Шойгу назвал свою главную задачу на новом посту

«Главной задачей по-прежнему остается специальная военная операция. Это, конечно, производство боеприпасов, это вооружение, военная техника. Я считаю, что для нас всех сегодня — это главная, основная задача», — сказал Шойгу в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Он отметил, что российская армия ведет наступление на всех направлениях в зоне СВО, которое «идет довольно неплохо».
Секретарь Совбеза выразил надежду на то, что и дальше будет такое же движение — для этого созданы определенные резервы по людям, технике и боеприпасам.
Военные продвигаются
Российские военные продвигаются в глубину обороны украинских военных на разных направлениях.
В том числе они наступают на Харьковском направлении и уже освободили часть населенных пунктов в регионе.
Российское оборонное ведомство ранее сообщало, что военные в составе северной группировки в течение 24 часов прошли в глубину обороны украинской армии. Они освободили ранее населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Глубокое, Лукьянцы и Стрелечья в Харьковской области.
Кроме того, недавно был освобожден важный населенный пункт Работино в Запорожской области.
Назначение Шойгу
Российский лидер Владимир Путин 12 мая назначил Сергея Шойгу, который ранее занимал пост главы Минобороны страны, секретарем Совета Безопасности РФ.
Шойгу возглавлял российское оборонное ведомство с 6 ноября 2012 года.
Новым министром обороны России стал Андрей Белоусов.