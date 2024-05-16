Шойгу назвал свою главную задачу на новом посту

«Главной задачей по-прежнему остается специальная военная операция. Это, конечно, производство боеприпасов, это вооружение, военная техника. Я считаю, что для нас всех сегодня — это главная, основная задача», — сказал Шойгу в интервью журналисту Павлу Зарубину.