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Шойгу назвал свою главную задачу на новом посту

МИНСК, 16 мая — Sputnik. Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что на новом посту его главной задачей остается спецоперация на Украине.

Источник: РИА "Новости"

«Главной задачей по-прежнему остается специальная военная операция. Это, конечно, производство боеприпасов, это вооружение, военная техника. Я считаю, что для нас всех сегодня — это главная, основная задача», — сказал Шойгу в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Он отметил, что российская армия ведет наступление на всех направлениях в зоне СВО, которое «идет довольно неплохо».

Секретарь Совбеза выразил надежду на то, что и дальше будет такое же движение — для этого созданы определенные резервы по людям, технике и боеприпасам.

Военные продвигаются

Российские военные продвигаются в глубину обороны украинских военных на разных направлениях.

В том числе они наступают на Харьковском направлении и уже освободили часть населенных пунктов в регионе.

Российское оборонное ведомство ранее сообщало, что военные в составе северной группировки в течение 24 часов прошли в глубину обороны украинской армии. Они освободили ранее населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Глубокое, Лукьянцы и Стрелечья в Харьковской области.

Кроме того, недавно был освобожден важный населенный пункт Работино в Запорожской области.

Назначение Шойгу

Российский лидер Владимир Путин 12 мая назначил Сергея Шойгу, который ранее занимал пост главы Минобороны страны, секретарем Совета Безопасности РФ.

Шойгу возглавлял российское оборонное ведомство с 6 ноября 2012 года.

Новым министром обороны России стал Андрей Белоусов.