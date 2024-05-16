В Тольятти назначен новый глава департамента городского хозяйства

Виталий Рябов родился в 1981 году в селе Александровка Ставропольского района. Окончил Тольяттинский государственный университет сервиса по специальности «Коммерция (торговое дело)» и Поволжскую академию государственной службы им. Столыпина по специальности «Государственное и муниципальное управление». Был депутатом Думы Жигулевска и первым заместителем главы администрации Ставропольского района. Член партии «Единая Россия».
До господина Рябова департамент городского хозяйства с марта 2022 года возглавлял Максим Кузахметов. Он был задержан в сентябре 2023 года по подозрению в превышении должностных полномочий и отправлен под домашний арест. По версии следствия чиновник организовывал изготовление подложных документов.