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В Тольятти назначен новый глава департамента городского хозяйства

С сегодняшнего дня, 16 мая, к работе в должности руководителя департамента городского хозяйства администрации Тольятти приступил Виталий Рябов. До этого он руководил управлением муниципальных услуг и мониторинга градостроительной деятельности департамента градостроительной деятельности.

Виталий Рябов родился в 1981 году в селе Александровка Ставропольского района. Окончил Тольяттинский государственный университет сервиса по специальности «Коммерция (торговое дело)» и Поволжскую академию государственной службы им. Столыпина по специальности «Государственное и муниципальное управление». Был депутатом Думы Жигулевска и первым заместителем главы администрации Ставропольского района. Член партии «Единая Россия».

До господина Рябова департамент городского хозяйства с марта 2022 года возглавлял Максим Кузахметов. Он был задержан в сентябре 2023 года по подозрению в превышении должностных полномочий и отправлен под домашний арест. По версии следствия чиновник организовывал изготовление подложных документов.