В правительстве Приморья грядут структурные и кадровые изменения

В правительстве Приморского края начался новый этап структурных и кадровых изменений. В белом доме создается отдельное Министерство по туризму, рассказал глава региона Олег Кожемяко в интервью Вести. Приморье (18+).
Новое Министерство по туризму будет создано на базе министерства государственного финансового контроля с присоединением в него Агентства по туризму Приморья. По информации источника ИА PrimaMedia, новое министерство должна возглавить Наталья Набойченко (сейчас министр государственного финансового контроля). Ее заместителем станет Арсений Крепский, возглавляющий сейчас Агентство по туризму Приморского края.
В то же время, по сведениям источника ИА PrimaMedia, на пост директора департамента информационной политики возвращается Елена Бурмистрова. В марте 2022 года в ходе масштабной кадровой ротации она перешла с этой должности в руководство ЦУР. Бурмистрова имела статус практически «несменяемого» управленца в области СМИ. Успела поработать при четырех главах Приморья — Сергее Дарькине, Владимире Миклушевском, Андрее Тарасенко, у которого была пресс-секретарем, сменив на этой должности Олесю Ясевич, и Олеге Кожемяко. На должность и.о. директора департамента вступила в 2018 году, после ухода Алексея Казакова. Позже избавилась от приставки и.о.
В правительстве Приморья пока не подтвердили кадровых изменений.
Структура и кадровый состав правительства Приморья продолжает приводиться к окончательному варианту после большой встряски в октябре 2023 года. Вслед за победой на сентябьрских губернаторских выборах Олег Кожемяко отправил старое правительство в отставку и в октябре представил новое. Большинство управленцев сохранили свои должности. В то же время, произошла смена руководителей направления ЖКХ, были упразднены Минэнерго и Минприроды. Взамен появились Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов, а также два новых агентства — по газификации и по гидротехническим сооружениям. «Политический» вице-губернатор Антон Волошко в ходе длинного маневра перешел в спикеры ЗС ПК. Место, долгое время находившееся вакантным, в марте 2024 года занял экс-командир добровольческого отряда «Тигр» и ветеран СВО Сергей Ефремов.