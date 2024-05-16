В правительстве Приморья грядут структурные и кадровые изменения

Структура и кадровый состав правительства Приморья продолжает приводиться к окончательному варианту после большой встряски в октябре 2023 года. Вслед за победой на сентябьрских губернаторских выборах Олег Кожемяко отправил старое правительство в отставку и в октябре представил новое. Большинство управленцев сохранили свои должности. В то же время, произошла смена руководителей направления ЖКХ, были упразднены Минэнерго и Минприроды. Взамен появились Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов, а также два новых агентства — по газификации и по гидротехническим сооружениям. «Политический» вице-губернатор Антон Волошко в ходе длинного маневра перешел в спикеры ЗС ПК. Место, долгое время находившееся вакантным, в марте 2024 года занял экс-командир добровольческого отряда «Тигр» и ветеран СВО Сергей Ефремов.