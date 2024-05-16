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Главы государств Центральной Азии встретятся в Астане 9 августа — Токаев

АСТАНА, 16 мая — Sputnik. Лидеры стран Центральной Азии встретятся в Астане 9 августа, заявил президент Казахстана на встрече с секретарями Совбезов стран региона.

Источник: Пресс-служба президента Казахстана

Об этом сообщает Акорда (с казахского — Белая ставка, официальная резиденция президента — Sputnik).

«Глава государства отметил, что сегодняшняя встреча является важным этапом подготовки Шестой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Астане 9 августа».

указывается в сообщении.

О чем будут говорить лидеры региона

По словам Токаева, в регионе разработали Стратегию развития кооперации «Центральная Азия — 2040».

Приоритеты регионального сближения, отметил он, прежде всего, нацелены на расширение пятистороннего взаимодействия и укрепление международной субъектности Центральной Азии.

«Уверен, что принятие этого документа в ходе саммита в Астане будет иметь концептуальное значение для региона».

подчеркнул глава государства.

Токаев также добавил, что особый характер отношений закреплен в Договоре о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке.

«Он выводит стратегическое партнерство на новый уровень. Считаю, что одним из главных итогов саммита в Астане могло бы стать завершение процедуры подписания этого исторического для всех нас Договора и его вступление в силу».

полагает президент Казахстана.

Актуальным, по его мнению, остается дальнейшее институциональное совершенствование пятистороннего формата.

Токаев подчеркнул высокий уровень регионального взаимодействия в духе дружбы, добрососедства и союзничества. При этом, по его словам, сотрудничество не замыкается только внутри региона.

Планомерно укрепляется всестороннее взаимодействие с внешними партнерами, отметил он.

«Сохраняется высокий интерес мировых игроков к активному взаимодействию в формате “Центральная Азия плюс”.

добавил Токаев.

Об этом, подчеркнул он, свидетельствуют итоги проведенных встреч в прошлом году саммиты между региональной пятеркой и странами Евросоюза, США, и других объединений.

Нет поводов для разобщения

Президент Казахстана призвал совместно противостоять сторонним силам, стремящимся противопоставить страны региона друг другу и разобщить их.

«Мы решительно отвергаем подобные подходы и попытки. У наших стран нет и не должно быть каких-либо вопросов, по которым мы не смогли бы найти взаимоприемлемые решения».

убежден Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, только синергия общих действий и взаимная поддержка способны открыть дорогу к процветанию братских народов.

"Хочу выразить сердечную признательность вашим странам за проявленную братскую солидарность и оказанную помощь в связи с наводнениями в Казахстане. Мы высоко ценим эту поддержку, рассматриваем ее как свидетельство истинной дружбы, добрососедства и взаимной поддержки, — сказал глава государства.

Токаев удовлетворен тем, как развиваются отношения между странами региона.

«Буквально 10 лет тому назад такой ситуации в Центральноазиатском регионе не было».

подчеркнул он.

Взаимодействие активизировали не только главы государств, руководители правительств, но и секретари советов безопасности, руководители силовых ведомств, «не говоря о тех людях, которые возглавляют экономические ведомства», отметил казахстанский лидер.

Он уверен, что это очень хороший признак того, что ситуация в Центральноазиатском регионе выходит на траекторию устойчивого развития.