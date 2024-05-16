Касым-Жомарт Токаев принял заместителя Премьера Госсовета КНР Лю Гочжуна

«Как давний и добрый друг китайского народа, за эти годы Вы внесли важный вклад в развитие китайско-казахстанских отношений, что высоко оценивает китайская сторона. Уверен, что под Вашим руководством Казахстан будет продвигаться вперед в развитии государства и построении могущественного и процветающего Нового Казахстана. Китай и Казахстан — это добрые соседи, надежные партнеры и очень хорошие друзья, которые дополняют друг друга».