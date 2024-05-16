В парламенте Молдовы сформирована депутатская группа «Victorie — Победа»

По его словам, в состав группы вошли девять народных избранников, в том числе Василий Боля — председатель, Регина Апостолова — вице-председатель, Марина Таубер — секретарь.
Как отметил Боля, группа сформирована на основании статьи 4 Регламента парламента, согласно которой «лица, не входящие в состав парламентской фракции, могут в любое время образовывать парламентские группы, состоящие не менее чем из 5 человек».
На этом же заседании новая группа потребовала исключить из повестки дня проект о пересмотре «карты судов».
«Этот законопроект — новое злоупотребление властей в отношении судебной власти и, в частности, в отношении Гагаузии. Серьезно нарушается автономия Гагаузии, гарантированная Конституцией и Законом об особом правовом статусе АТО Гагаузия, где ясно говорится о наличии там судебной инстанции. Игнорирование интересов автономии, ее мнения, игнорирование Конституции неизбежно указывает на неконституционность этого законопроекта», — заявила Марина Таубер.
Однако данная инициатива поддержки законодательного форума не получила, за нее проголосовали 23 депутата (17 от Блока социалистов и коммунистов, 4 независимых и 2 неприсоединившихся), против — 54 депутата от правящей PAS.