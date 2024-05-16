Сергей Аксёнов уволил министра здравоохранения Крыма Константина Скорупского

Глава Крыма Сергей Аксёнов уволил министра здравоохранения республики Константина Скорупского. Об этом он сообщил в своих соцсетях, передает ИА SevastopolMedia.
Мною принято решение удовлетворить заявление об увольнении министра здравоохранения Крыма Константина Скорупского. Вчера Константин Викторович правильно поступил и доложил о том, что не доработал ситуацию. Мужское и справедливое решение, другого не будет. Кандидат на должность исполняющего обязанности министра будет обозначен в ближайшие несколько дней, — написал Сергей Аксёнов.
Константин Скорупский родился 7 января 1974 года в городе Саки. С 2016 по 2017 и с 2019 по 2021 год являлся главным врачом Судакской городской больницы. В 2021 году занял должность первого заместителя министра здравоохранения Крыма. Министром стал в июле 2022 года.