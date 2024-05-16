Сергей Аксёнов уволил министра здравоохранения Крыма Константина Скорупского

Мною принято решение удовлетворить заявление об увольнении министра здравоохранения Крыма Константина Скорупского. Вчера Константин Викторович правильно поступил и доложил о том, что не доработал ситуацию. Мужское и справедливое решение, другого не будет. Кандидат на должность исполняющего обязанности министра будет обозначен в ближайшие несколько дней, — написал Сергей Аксёнов.