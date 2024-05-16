Словакия стоит на пороге гражданской войны, заявил глава МВД

Словацкий премьер не раз выступал против поставок оружия на Украину и заявлял, что будет блокировать членство этой страны в НАТО. Кроме того, он говорил, что Братислава заинтересована в хороших отношениях с Москвой, и обещал сделать шаги в этом направлении. Он называл обязательным диалог между двумя странами и отверг представление о необходимости из-за конфликта на Украине делать вид, что России не существует.