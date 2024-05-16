Словакия стоит на пороге гражданской войны, заявил глава МВД

«Из того, что разыгралось, какую ненависть многие посеяли, из этого сегодня вышла буря, и теперь мы практически стоим на пороге гражданской войны. Такие полные ненависти комментарии сегодня в соцсетях, поэтому я прошу вас: прекратите это немедленно», — заявил глава МВД.
По его словам, подозреваемый в нападении признался, что действовал из политических побуждений.
«Нападавший стрелял с ясной политической мотивацией. Напасть на премьера Роберта Фицо он решил после президентских выборов. Это покушение было политически мотивированным», — подчеркнул Шутай-Эшток.
Он призвал общественность воздержаться от негативных комментариев.
Нападавшему предъявили обвинения в покушении на умышленное убийство охраняемого лица из мести, ему грозит от 25 лет до пожизненного заключения, сообщил телеканал Markiza.
Покушение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. После выездного заседания правительства премьер вышел к собравшимся горожанам, в этот момент прозвучало пять выстрелов.
По информации СМИ, Фицо получил ранения в плечо и брюшную полость. Его доставили вертолетом в больницу города Банска-Бистрица и прооперировали, а затем ввели в искусственную кому.
Стрелявшего задержали. Словацкие СМИ назвали его имя — это 71-летний писатель Юрай Цинтула.
Владимир Путин назвал произошедшее чудовищным преступлением, не имеющим оправданий. Он передал Фицо слова самой искренней поддержки и пожелал скорейшего и полного выздоровления.
Словацкий премьер не раз выступал против поставок оружия на Украину и заявлял, что будет блокировать членство этой страны в НАТО. Кроме того, он говорил, что Братислава заинтересована в хороших отношениях с Москвой, и обещал сделать шаги в этом направлении. Он называл обязательным диалог между двумя странами и отверг представление о необходимости из-за конфликта на Украине делать вид, что России не существует.