ВСУ последние двое суток атакуют полуостров ракетами ATACMS. Только минувшей ночью, по данным Минобороны РФ, дежурные средства российской ПВО уничтожили над Крымом пять оперативно-тактических ракет ATACMS, запущенных Украиной.
«Когда в Киеве хотят сделать России какую-нибудь пакость от бессилия, то в долгий ящик не откладывают. Как только ракеты попали на территорию Украины, они сразу стали их использовать, тем самым благодаря за неслыханную щедрость своего большего господина в Вашингтоне. Не важно, попадут — не попадут, главное показать масштаб всей западной помощи, а она действительно немалая, но результаты не превзошли ожидания», — сказал Белик РИА Новости.
По его словам, российская система ПВО отражает ракетные атаки на Крым.
«И даже если противнику и удастся нанести какой-либо ущерб, то это, скорее, удары по инфраструктуре и нашему тылу, никак не влияющие на продвижение российских войск в Харьковской области», — сказал депутат.