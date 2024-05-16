В Госдуме прокомментировали атаки на Крым ракетами ATACMS

«Когда в Киеве хотят сделать России какую-нибудь пакость от бессилия, то в долгий ящик не откладывают. Как только ракеты попали на территорию Украины, они сразу стали их использовать, тем самым благодаря за неслыханную щедрость своего большего господина в Вашингтоне. Не важно, попадут — не попадут, главное показать масштаб всей западной помощи, а она действительно немалая, но результаты не превзошли ожидания», — сказал Белик РИА Новости.