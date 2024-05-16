Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение теракта в Крыму

Против них завели дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса (приготовление к совершению теракта) и ч. З ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств). Они сотрудничают со следствием, добавили в ФСБ.