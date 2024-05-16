«Демонстрация неповиновения». Что мировые СМИ пишут о визите Путина в КНР

Главный вопрос будет заключаться в следующем: как Си Цзиньпин ведет себя по отношению к Путину? Глава китайского государства только что совершил турне по Европе и продемонстрировал свой талант говорить то, что хотят услышать. Си Цзиньпин заверил, что не будет продавать китайское оружие России. Президент Франции Эмманюэль Макрон остался доволен. Ранее, во время своего визита в Китай, канцлер Шольц пытался убедить Си Цзиньпина, что он поможет положить конец войне на Украине. Но действительно ли Си Цзиньпин будет сдерживать Путина? Западу не следует возлагать слишком больших надежд".