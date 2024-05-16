Лукашенко об отношениях Беларуси и Азербайджана: у нас нет закрытых тем, мы одинаково понимаем мир и куда он движется

«У нас нет закрытых тем, у нас все открыто. Если бы кто-то услышал, какие вопросы мы обсуждаем, они бы подумали: какие же у нас отношения? Самые добрые, самые близкие. Мы общаемся как братья, одинаково понимаем мир, куда он движется. Я вам сказал один на один про Гейдара (бывший Президент Азербайджана, отец Ильхама Алиева Гейдар Алиев. — Прим. БЕЛТА): если бы он увидел, как развивается Азербайджан…» — отметил Александр Лукашенко.