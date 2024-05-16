Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Социалисты возмутились антимолдавскими выступлениями румынского премьера Чолаку

КИШИНЕВ, 16 мая — Sputnik. Своими антимолдавскими высказываниями премьер-министр Румынии Марчел Чолаку вновь оскорбил Молдову и граждан страны, об этом говорится в распространенном Партией социалистов (ПСРМ) заявлении.

Источник: Sputnik.md

«Партия социалистов выражает негодование по поводу очередного антимолдавского выступления премьер-министра Румынии Марчела Чолаку. Он вновь оскорбил нашу страну и ее граждан, отказав в существовании молдавскому народу и молдавскому языку».

отмечается в заявлении.

Социалисты подчеркивают, что отсутствие реакции молдавских властей на подобные заявления свидетельствуют об их соглашательской позиции.

«У нас нет вопросов к господину Чолаку и его политформированию. Зато у нас много вопросов к президенту, правительству и парламентскому большинству в Республике Молдова, оставляющим это хамское, шовинистическое заявление без должной реакции».

подчеркивают в ПСРМ.

Партия выражает негодование по поводу того, что посол Румынии до сих пор не вызван в МИД Молдовы.

«Нас возмущает упорное нежелание министра иностранных дел и европейской интеграции Михая Попшоя явиться в парламент и объясниться относительно состояния молдавско-румынских отношений в свете неоднократных оскорбительных высказываний премьер-министра Румынии в адрес молдавского народа».

отмечается в заявлении.

Социалисты напомнили, что «Молдова существовала за 400 лет до создания Румынии, а упоминания о самобытном молдавском языке известны как минимум с XVII века».

«Молдавский народ не отказывался и не откажется от своей национальной идентичности и своего языка, как бы этого ни хотелось руководителям некоторых соседних государств».

говорится в заявлении ПСРМ.