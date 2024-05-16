С прошлого года в республике без какого-либо судебного разбирательства были закрыты более 20 СМИ. Глава защищающей права журналистов организации Stop Media Ban Людмила Бельченкова осудила действия правительства, назвав их целенаправленной цензурой, призванной подавить инакомыслие в молдавском обществе.
«Подход правительства ясно указывает на широкую программу цензуры. Цель — заглушить голоса несогласных, и без вмешательства соответствующих европейских институтов власти могут добиться успеха», — приводит слова Бельченковой EU Reporter. В недавнем интервью оппозиционному российскому журналисту Юрию Дудю президент Молдовы Майя Санду признала, что закрытие СМИ происходило без соответствующих судебных процедур.
«Недавно в Молдове без судебного рассмотрения запретили несколько телеканалов. Что это, как не цензура?» — задался вопросом Дудь. Затем он спросил Санду, приемлемо ли защищать демократические ценности недемократическими методами. «Закрытие всех оппозиционных СМИ подрывает основы демократии и верховенства закона в Молдове. Граждане Молдовы лишаются основных прав выражать своё мнение и быть услышанными. Европейские институты должны немедленно вмешаться и защитить фундаментальные свободы в нашей стране», — заявила Людмила Бельченкова. «Автократическая политика правительства проводится под предлогом евроинтеграции. Однако, как отметила президент Санду, уважение к закону имеет в Молдове первостепенное значение, включая конституционные права на свободу слова, демократию и верховенство закона», — заключила Бельченкова.
Критика репрессий в отношении молдавских СМИ отражена и в ежегодном докладе Госдепартамента США о ситуации с правами человека в Молдове. В отчёте упоминаются различные нарушения, в том числе:
• серьёзные ограничения свободы слова и средств массовой информации, включая цензуру и угрозу применения уголовных законов для подавления выражения мнений;
• значительные ограничения свободы Интернета;
• существенное вмешательство в свободу мирных собраний и ассоциаций, включая чрезмерно ограничительные законы об организации, финансировании или деятельности неправительственных организаций и организаций гражданского общества;
• в докладе подчёркивается, что коррупция и политическое влияние являются серьёзными угрозами независимости судебной власти, а журналисты сталкиваются с препятствиями на пути к истине и справедливости.
• Stop Media Ban призывает европейское политическое сообщество занять твёрдую позицию против подавления СМИ в Молдове. Организация призывает также правительство Молдовы отказаться от своей враждебной политики в отношении прессы, поскольку страна стремится к членству в ЕС.
• Stop Media Ban — независимая некоммерческая организация, занимающаяся борьбой с репрессиями в сфере СМИ и защитой свободы прессы. Созданная в Молдове из-за широко распространённой цензуры в средствах массовой информации организация выступает за эффективные механизмы защиты свободы прессы как на местном, так и на международном уровне.
• Подробная информация о Stop Media Ban и её деятельности на сайте stopmediaban.org.