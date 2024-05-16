Правительство Молдовы может закрыть ещё 7 СМИ

«Недавно в Молдове без судебного рассмотрения запретили несколько телеканалов. Что это, как не цензура?» — задался вопросом Дудь. Затем он спросил Санду, приемлемо ли защищать демократические ценности недемократическими методами. «Закрытие всех оппозиционных СМИ подрывает основы демократии и верховенства закона в Молдове. Граждане Молдовы лишаются основных прав выражать своё мнение и быть услышанными. Европейские институты должны немедленно вмешаться и защитить фундаментальные свободы в нашей стране», — заявила Людмила Бельченкова. «Автократическая политика правительства проводится под предлогом евроинтеграции. Однако, как отметила президент Санду, уважение к закону имеет в Молдове первостепенное значение, включая конституционные права на свободу слова, демократию и верховенство закона», — заключила Бельченкова.