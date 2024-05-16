В Челябинской области в 2024 году откроют две новые школы, ещё шесть капитально отремонтируют

— Сейчас в школе учится всего 97 человек, но очень надеемся, что мы привлечём ещё учеников, — рассказала Ольга Грачёва. — К примеру, из филиала школы в Александровке дети с пятого класса учатся у нас. Как во всех городских школах, у нас отлажено сетевое взаимодействие с другими образовательными учреждениями: вузами, школами, техникумами. И сейчас есть большие интерактивные панели, оборудован центр детских инициатив, поэтому мы планируем проводить открытые мероприятия для других образовательных учреждений, у которых нет таких возможностей. А для подвоза детей есть автобусы.