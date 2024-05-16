В Челябинской области в 2024 году откроют две новые школы, ещё шесть капитально отремонтируют

Как рассказал в своём Telegram-канале губернатор Челябинской области Алексей Текслер, в этом году в регионе продолжается реализация масштабного проекта строительства и модернизации школ. Объёмы и планы большие. Помогает в их воплощении нацпроект «Образование», активно направляются на эти цели и областные средства.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
— Хорошие школы востребованы везде: и в новых микрорайонах больших городов, и в небольших населённых пунктах, — уверен Алексей Текслер. — В 2024 году планируем завершить строительство новой школы в 34-м микрорайоне Челябинска и школы № 25 в Каслях. Также продолжается стройка сразу восьми образовательных учреждений области. В этом списке несколько крупных школ в новых районах Челябинска и пригороде, Магнитогорске, школы в посёлках Увельском и Петропавловском. Начнём в этом году ещё две школы — в магнитогорском посёлке Димитрова и в челябинском микрорайоне Чурилово.
Глава подчеркнул, что активно идёт не только строительство, но и капитальный ремонт образовательных учреждений.
— Зачастую капитальные ремонты сродни новой стройке, — считает Алексей Текслер. — За два прошлых года отремонтировали 28 школ региона. В этом году таких школ в списке шесть — тоже по всей области. Капитальный ремонт — это не только стены, кровля, пищеблоки. Это и новая мебель, лабораторное оборудование. Ставлю задачу, чтобы после капремонтов в школах появились центры детских инициатив, где школьники смогут творить, воплощать в жизнь свои идеи и проекты. Также важно после завершения учебного года своевременно начать подготовку школ к новому учебному году. Буду держать эту работу на контроле.
Такие объёмы строительства и ремонтов — не единичная история этого года, а системный подход к доступности и качеству образования в регионе.
Челябинская область также участвует в совместной программе капремонта школ, которые реализуют «Единая Россия» и Минпросвещение. Средства на её реализацию выделяются из федерального бюджета. Все этапы работ — от проекта до приёмки — контролируют общественные штабы, в которые входят в том числе и родители.
По этой программе в текущем году в регионе капитально отремонтируют шесть школ в Челябинске, Озёрске и Пласте, в Аргаяшском, Увельском и Варненском районах. Определился регион и с объектами в продлённую программу капремонтов школ на будущие годы.
— На 2025 год в программу капремонтов школ попали семь образовательных учреждений из пяти муниципалитетов: МБОУ СКОШ № 128 г. Снежинск (Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат), Богдановская школа в Кизильском районе, СОШ № 42 г. Копейск, две школы Варненского района — школа в селе Катенино и школа № 1 с. Варны, две школы Агаповского района — Магнитная СОШ и Агаповская СОШ № 1 имени П. А. Скачкова, — рассказал координатор партпроекта «Новая школа» в Челябинской области Александр Кузнецов. — На 2026 год в программу вошли объекты из двух муниципальных образований: МОУ «Янгельская СОШ имени Филатова А. К.» в Агаповском районе, «Измайловская школа» и «Обручевская школа» в Кизильском районе.
После ремонта Каракульская средняя школа стала выглядеть так, будто её только построили.
Максимально в регионе стараются использовать для обновления образовательных учреждений и возможности программы комплексного развития сельских территорий (КРТ). К примеру, в феврале в Октябрьском районе капитально отремонтировали Каракульскую среднюю школу. После ремонта дети, педагоги и родители увидели новую спортивную площадку, новое оборудование для классов, включая компьютеры и интерактивные панели, благоустроенную территорию вокруг здания и отремонтированный фасад. Общая стоимость всех работ составила 80 миллионов рублей, из которых 70 миллионов — из областного бюджета.
Учиться в обновлённых классах всегда приятнее.
Как отметила директор школы Ольга Грачёва в день торжественного открытия, благодаря такому грандиозному ремонту это образовательное учреждение станет образовательным центром для учащихся других школ из соседних поселений.
— Сейчас в школе учится всего 97 человек, но очень надеемся, что мы привлечём ещё учеников, — рассказала Ольга Грачёва. — К примеру, из филиала школы в Александровке дети с пятого класса учатся у нас. Как во всех городских школах, у нас отлажено сетевое взаимодействие с другими образовательными учреждениями: вузами, школами, техникумами. И сейчас есть большие интерактивные панели, оборудован центр детских инициатив, поэтому мы планируем проводить открытые мероприятия для других образовательных учреждений, у которых нет таких возможностей. А для подвоза детей есть автобусы.
В зоне отдыха Каракульской СОШ теперь есть даже большие шахматы.
Капитального ремонта в этой школе не было с момента её открытия в 1975 году. Как и во всех сельских школах, в ней были выкрашенные масляной краской стены, бетонный или деревянный пол, сильно обветшало оборудование. Капитальный ремонт начался 26 июня прошлого года. А в сентябре из областного бюджета были выделены дополнительные средства. В результате школа стала, как новенькая: с новым фасадом, новой внутренней и наружной инфраструктурой.
Напомним, в апреле в челябинском микрорайоне «Парковый» подрядчик начал подготовку площадки для строительства будущей школы на 1100 учеников. Образовательное учреждение в границах улиц Бейвеля, Маршала Чуйкова, Хариса Юсупова и Мусы Джалиля планируют открыть в 2026 году.
В феврале в деревне Сарафаново Чебаркульского района открылась новая школа на 250 учеников. В просторном и современном двухэтажном здании также располагается детский сад, который может принять до 50 малышей. А в октябре прошлого года в микрорайоне «Вишнёвая горка» Сосновского района открылась новая школа, рассчитанная на 1100 учащихся.