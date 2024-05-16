Россия и КНР призвали не дать конфликту на Украине стать неконтролируемым

После вступления в должность президента России Путин находится с первым государственным визитом в Пекине 16—17 мая . В состав российской делегации в том числе вошли главы МИДа, Минобороны, Минфина, ЦБ Сергей Лавров, Андрей Белоусов, Антон Силуанов и Эльвира Набиуллина, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, а также посол Игорь Моргулов. Ожидается, что Путин также посетит Харбин и проведет переговоры с премьером Государственного совета Китая Ли Цяном.