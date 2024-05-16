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Евгений Куйвашев провел переговоры с губернатором провинции Хэйлунцзян

16 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава китайской провинции Хэйлунцзян Лян Хуэйлин провели рабочую встречу, в рамках которой обсудили развитие совместных проектов в торгово-экономической, гуманитарной и других сферах.

Источник: департамент информационной политики Свердловской области

Евгений Куйвашев предложил партнерам из Хэйлунцзян открыть на площадке технопарка «Космос» в Екатеринбурге совместные производства в сфере микроэлектроники и промышленной автоматизации.

Кроме этого перспективным является партнерство в сфере пищевой промышленности. На Восьмом Российско-Китайском ЭКСПО, которое пройдет в Харбине с 17 по 21 мая, будет представлена продукция свердловских предприятий: зерно, продукция из птицы, мяса, молочная продукция, растительное масло и так далее. По словам Евгения Куйвашева, уральские компании заинтересованы в организации поставок в Китай.

«Восьмое Российско-Китайское ЭКСПО является важным мероприятием в рамках празднования 75-летия установления дипотношений между Китаем и Россией, — сказала Лян Хуэйлин. — Я убеждена, что путём проведения текущего ЭКСПО сотрудничество наших регионов достигнет новых результатов».

Евгений Куйвашев пригласил Лян Хуэйлин в Екатеринбург на Международную промышленную выставку ИННОПРОМ, которая пройдет в июле, и на Международный женский форум «Крепкая семья — основа государства».

«МК-Урал» ранее писал, что делегация Свердловской области во главе с губернатором Евгением Куйвашевым начала работать в Харбине, где с 17 по 21 мая пройдет восьмое Российско-Китайское ЭКСПО. В составе делегации находятся представители власти, депутаты, а также представители крупнейших компаний.

В рамках визита представители региона будут развивать сотрудничество с провинциями Китая, презентовать экономический и инвестиционный потенциал Среднего Урала, продвигать свою продукцию на китайский рынок.