Евгений Куйвашев провел переговоры с губернатором провинции Хэйлунцзян

Кроме этого перспективным является партнерство в сфере пищевой промышленности. На Восьмом Российско-Китайском ЭКСПО, которое пройдет в Харбине с 17 по 21 мая, будет представлена продукция свердловских предприятий: зерно, продукция из птицы, мяса, молочная продукция, растительное масло и так далее. По словам Евгения Куйвашева, уральские компании заинтересованы в организации поставок в Китай.